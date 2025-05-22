İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 10 saat su yok, 22 Mayıs kesinti yapılacak yerler
İSTANBUL'da bugün 7 ilçede sular kesilecek. İSKİ 22 Mayıs tarihinde Kadıköy, Üsküdar, Beykoz başta olmak üzere 7 ilçede planlı kesintiye gitti. 10 saat su verilmeyeceği bildirildi. Bir ilçenin tamamında kesinti yapılacağı bildirildi. Öte yandan 6 ilçede kesinti yapılacak mahalleler belli oldu.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle:
Kadıköy ilçesinde Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.
Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.
Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri.