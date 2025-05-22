İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 10 saat su yok, 22 Mayıs kesinti yapılacak yerler

İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle: