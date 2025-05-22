BIST 9.364
DOLAR 38,91
EURO 44,15
ALTIN 4.110,77
HABER /  GÜNCEL

Trump dedi ve yaptı... Altın Kart devreye giriyor

Trump dedi ve yaptı... Altın Kart devreye giriyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kart'ının yakında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Abone ol

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni satın almak isteyenler için fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre, bir ABD "altın kartına" kaydolmak için web sitesi bir hafta içinde yayına girecek.

Trump yönetimi yetkilisi Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini beklediğini söyledi.

Ayrıntıları daha sonra açıklanacak ancak şimdiden Altın Kart'ı almak isteyenler kayıt yaptırabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında "altın kartı" duyurarak, Amerikalı olmayanların "artı Yeşil Kart ayrıcalıkları" satın almasına izin vereceğini söylemişti. Geçtiğimiz ay, kelimenin tam anlamıyla altın renkli kartın fiziksel bir versiyonunu göstererek muhabirlere, "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi.

TRUMP KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Üzerinde yüzünün bir fotoğrafı var ve "Trump kartı" yazan altın renkli karttan elde edilecek gelirle ABD'nin borçlarının ödenmesi bekleniyor. Uzmanlar Trump'ın kongre onayı olmadan planı uygulamak için yasal yetkisinin olup olmadığını sorguladılar.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu!
Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu!
Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme
Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme
Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a çıktı
Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim ve yeniden adaylık açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim ve yeniden adaylık açıklaması
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsralli 2 bakana 'kesinlikle terörist' dedi
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsralli 2 bakana 'kesinlikle terörist' dedi
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan 'rezerv' açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan 'rezerv' açıklaması
MNG Kargo satıldı tamamen yenilendi adı değişti
MNG Kargo satıldı tamamen yenilendi adı değişti
Fahrettin Altun'dan İsrail'e soykırım tepkisi
Fahrettin Altun'dan İsrail'e soykırım tepkisi
Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy'nin davetini kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy'nin davetini kabul etti
Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu satın aldı
Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu satın aldı
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Karahan'dan milyonları ilgilendiren açıklama
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Karahan'dan milyonları ilgilendiren açıklama