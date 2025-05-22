Amasya'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekiplerinin, bir çay ocağında yardım amaçlı çalışan engelli kişiyi darbettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Harmanlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağının kaldırıma masa ve sandalye bırakmasına ilişkin işlem yapmak istedi. Bu sırada zabıtalar ile çay ocağında yardım amaçlı çalışan ve yüzde 61 engelli raporu bulunan 43 yaşındaki Selahattin Bozkurt arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yaşanan arbede, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Merzifon Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Zabıta görevlilerinin şikayet üzerine, çay ocağına ait tabure ve masaları kaldırmak istediğinde iş yerinde bulunan 2 kişi ile arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Her iki tarafın da olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine, doktor raporları alınarak polis merkezi amirliğine intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikatla birlikte zabıta memurları hakkında idari inceleme de başlatılmış olup, inceleme ve soruşturma neticeleri hakkında gerekli bilgilendirmeler bilahare yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Selahattin Bozkurt ise gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından darp raporu aldığını vurgulayarak, "Yüzde 61 engelliyim, zabıtalar geldiler beni darbettiler. Şikayetçiyim gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi.

Zabıtaların, çay ocağına ait masa ve sandalyeleri kaldırmasını istediğini ardından yaşanan tartışma üzerine arbede çıktığını anlatan Bozkurt, "Ben engelliyim. Burada geçici olarak yardım ediyordum." diye konuştu.