Galatasaray peşindeydi! Kevin de Bruyne'nin maaş talebi ortaya çıktı
Galatasaray'ın radarında radarına giren futbolculardan biri de Manchester City'ye veda eden Kevin de Bruyne olmuştu. Tecrübeli futbolcunun yüksek maaş talebinde bulunması transferi zora soktu. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için yıldız futbolcu transferine yönelik harekete geçti.
Sarı kırmızılıların istediği ve Manchester City'den gözyaşlarıyla ayrılan Kevin de Bruyne'nin maaş talebi ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Kevin de Bruyne, senelik 15 milyon euro net maaş talebinde bulundu. Bu beklenti sonrası transfer zora girdi ancak görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'ın masadaki teklifi ortalama 10 milyon euro olurken, transfer için Kevin de Bruyne'nin vatandaşı Mertens de devreye girecek.