BIST 9.505
DOLAR 38,92
EURO 44,11
ALTIN 4.143,37
HABER /  GÜNCEL

Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor

Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye’ye yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz ihracatının kısa sürede başlayacağını, elektrik ihracatının ise üç kat artırılarak 1000 megavat seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye enerji alanında önemli bir ihracat hamlesi yapmaya hazırlandığını açıkladı. Bayraktar, kısa süre içinde Suriye’ye yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz ihracatının başlayacağını bildirdi.

Elektrik alanında da ihracatın artırılacağını belirten Bayraktar, “Suriye’ye yönelik mevcut elektrik ihracatını üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda 1000 megavat seviyesine ulaşmak istiyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Amasya'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Kızını boğarak öldürdü savunmasında böyle söyledi: "Gram gram ölüyorum"
Kızını boğarak öldürdü savunmasında böyle söyledi: "Gram gram ölüyorum"
Trump dedi ve yaptı... Altın Kart devreye giriyor
Trump dedi ve yaptı... Altın Kart devreye giriyor
Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu!
Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu!
Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme
Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme
Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a çıktı
Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a çıktı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsralli 2 bakana 'kesinlikle terörist' dedi
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsralli 2 bakana 'kesinlikle terörist' dedi
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan 'rezerv' açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan 'rezerv' açıklaması
Fahrettin Altun'dan İsrail'e soykırım tepkisi
Fahrettin Altun'dan İsrail'e soykırım tepkisi
Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy'nin davetini kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy'nin davetini kabul etti
Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu satın aldı
Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu satın aldı