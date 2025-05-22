Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye’ye yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz ihracatının kısa sürede başlayacağını, elektrik ihracatının ise üç kat artırılarak 1000 megavat seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye enerji alanında önemli bir ihracat hamlesi yapmaya hazırlandığını açıkladı. Bayraktar, kısa süre içinde Suriye’ye yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz ihracatının başlayacağını bildirdi.
Elektrik alanında da ihracatın artırılacağını belirten Bayraktar, “Suriye’ye yönelik mevcut elektrik ihracatını üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda 1000 megavat seviyesine ulaşmak istiyoruz” dedi.