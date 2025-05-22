Giresun'da anahtarını unutan adam öyle bir iş yaptı ki sonu ölüm oldu

GİRESUN'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek öldüAbone ol
Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.
Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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