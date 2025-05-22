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Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü

Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü

İstanbul Bağcılar'dan gelen haber tüyler ürperten cinsten...Bir evden gelen koku üzerine harekete geçen ekipler ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın cesedini buldu. Genç kızın evli ve çocuklu kişi tarafından kaçırılıp işkence edildikten sonra öldürüldüğü iddia edildi. Şüpheli kayıplara karıştı, üç haftadır aranıyor.

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Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre; İstanbul Bağcılar'da gelen kokular üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eve girildiğinde ise ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Karakaya'nın öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı da vücudundaki izlerle gözler önüne serildi.

Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü - Resim: 0

SON PAYLAŞIMI

Deniz Karakaya son paylaşımında "Bir gün ölürsem, yüreğimdeki acılarla, gerçekleşmeyen hayallerimle, kimsesizliğimle gömün beni" sözlerini paylaştı.

Anne ve babası ayrı olan Karakaya, iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı evden ilişkisi olduğu ve bir türlü ayrılamadığı 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası adam tarafından kaçırıldı.

BAĞIRIŞMALARI DUYUP AŞAĞI İNDİ

Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü - Resim: 12 Mayıs'ta Deniz Karakaya'nın kaldığı eve gelen şüpheli "Deniz benim helalimdir" diyerek bağırmaya başladı. Bağırışları duyan Karakaya, konuşmak için aşağıya gitti; bir daha da dönmedi. Bağcılar'daki bir evden kötü kokular gelince ekipler hemen eve gitti ve kayıp Deniz Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.

KUZENİ ANLATTI: BIÇAK YARALARI...

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, genç kadının vücudunda ısıtılmış bıçak yaraları olduğunu söylerken, cenazeyi duyan anne morgda fenalık geçirdi.

ŞÜPHELİ 3 HAFTADIR ARANIYOR

Onu öldürdüğü öne sürülen evli ve bir çocuk babası şüpheli kayıplara karıştı.

Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü - Resim: 2

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