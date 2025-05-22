MNG Kargo satıldı tamamen yenilendi adı değişti

MNG Kargo, 2023 yılında DHL Group tarafından satın alınmasının ardından markasını tamamen yeniledi. Şirket, artık Türkiye'de DHL eCommerce ismiyle faaliyet gösterecek. Kurumsal kimlik, logo, renkler ve dijital varlıklar tamamen değiştirildi. Şubelerde tabela değişim süreci başladı.

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Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, 2023 yılında gerçekleşen satışın ardından artık DHL eCommerce olarak yoluna devam ediyor.

DHL Group, MNG Kargo’yu satın aldıktan sonra başlattığı kurumsal dönüşüm sürecini resmen tamamladı. Marka, DHL’in e-ticaret lojistiği alanındaki iştiraki DHL eCommerce çatısı altında yeniden konumlandırıldı.

Dünya gazetesinin haberine göre, şirketin tüm operasyonları bundan böyle DHL eCommerce adıyla sürdürülecek. Marka değişimi sadece isimle sınırlı kalmadı; logo, kurumsal renkler ve dijital platformlar da tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki tüm kargo şubelerinde tabela değişim süreci başlatıldı.

Dijital kanallar da yeniden tasarlandı

MNG Kargo'nun resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları, yeni marka adı olan DHL eCommerce’e göre güncellendi. Artık tüm dijital mecralarda şirket, DHL’in global kimliğiyle kullanıcı karşısına çıkıyor.

DHL Group’un özellikle e-ticaret lojistiği konusundaki global tecrübesi, Türkiye pazarına da entegre edilecek. DHL eCommerce, hızlı teslimat altyapısı ve yenilikçi dijital çözümleriyle sektördeki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.