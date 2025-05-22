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Ormanda mantar toplarken kanlar içinde kaldı

Ormanda mantar toplarken kanlar içinde kaldı

Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken akrabası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Mustafa K. (55) ile akrabası Hasan F. (66), mantar toplamak için akşam saatlerinde ormanlık alana gitti. Mustafa K'nin bölgede yaban hayvanı olduğu düşüncesiyle av tüfeğiyle ateş açması sonucu Hasan F. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan F'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen yivsiz av tüfeği muhafaza altına alındı.

Şüpheli Mustafa K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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