Şimşek: Hayat pahalılığı ile mücadele önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, cari açığın milli gelire oranla yüzde 0,8'e gerilediğini belirterek, dış kaynağa erişimde sorun yaşanmadığını ve ilerleyen yıllarda cari fazla verilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Şimşek, enflasyonla mücadele ve alım gücünün artırılmasının da öncelikleri olduğunu vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranla yüzde 1’in altına düştüğünü belirterek, “Mayıs 2023’te yüzde 5,5 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 0,8. Bu dramatik bir düşüş. Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de artık cari fazlayı konuşacağız” dedi. Şimşek, dış kaynağa erişimde herhangi bir sorun yaşanmadığının da altını çizdi.

Bakan Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Şimşek, “Geçen yılın ikinci yarısından itibaren vatandaşlarımızın tercihlerinin yeniden Türk Lirası’ndan yana döndüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE ÖNCELİĞİMİZ"

Hayat pahalılığına karşı kararlı mücadele vurgusu yapan Şimşek, “En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Alım gücünü artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Mevcut ekonomik programın 2025 yılında da enflasyonda düşüş getireceğini vurgulayan Şimşek, enflasyonla mücadelede ısrarcı olduklarını kaydetti.

2025 İÇİN CARİ AÇIK TAHMİNİ: %1,5

Bakan Şimşek, cari açığın bu yıl geçen yıla kıyasla bir miktar artsa da düşük seviyede kalacağını belirtti. “2025’te cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde olacağını öngörüyoruz” diyen Şimşek, enerji bağımlılığının azaltılmasıyla da dış açık üzerindeki baskının azalacağını ifade etti.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIYOR"

Şimşek ayrıca Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini hızlandırdığını ve enerji ihtiyacının giderek daha büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını söyledi. Yerli petrol üretiminde de ivme kazanıldığını aktaran Şimşek, bu alanlardaki gelişmelerin cari dengeye olumlu yansıyacağını dile getirdi.