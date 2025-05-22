Çorum belediyesi kadınlara özel bank koydu! AK partili başkan o banklarda erkek görünce...

ÇORUM Belediyesi, kent meydanındaki bankları ile Türkiye gündemine geldi. AK partili Çorum Belediyesi yönetimi, kent meydanına kadınlara özel bank yerleştirdi. Banklara da 'Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın" yazıldı. Ulu Camii önüne yerleştirilen kadın banklarına erkeklerin oturduğunu gören başkan Halil İbrahim Aşgın, onların yanına gidip banklardan kaldırdı.

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ÇORUM Belediyesi, kent merkezinde yer alan bazı parklarda yalnızca kadınlara ayrılmış banklar yerleştirerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Söz konusu uygulamanın ilk örneği, Ulu Cami karşısında yakın zamanda açılan bir parkta görüldü. Parkın belirli bir bölümüne yerleştirilen bankların yanına “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” ibaresi bulunan tabelalar asıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetimindeki Çorum Belediyesi’nin bu adımı, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Halil İbrahim Aşgın erkekleri görünce...

Kadınlara özel banklara erkekler kuruldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, erkekleri görünce yanlarına gidip onları kaldırdı.

Halil İbrahim Aşgın, bu anların videosunu da sosyal medya hesabından "Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak. Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN Çorum'un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir" diyerek paylaştı.