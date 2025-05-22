Aydın'da evinin bahçesinde gördü inceleyip tesisini kurdu Almanya ve İsveç sıraya girdi

İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu

Bir süre sonra ihracata başlamayı planladığını dile getiren Ören, "Yurt dışında birkaç firmaya akrep zehri numunesi gönderdik. Kapasitemiz henüz yeterli olmadığı için siparişleri şimdilik bekletiyoruz. İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu. Akrep zehri kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesi olarak kullanılıyor." diye konuştu.