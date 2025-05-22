Aydın'da evinin bahçesinde gördü inceleyip tesisini kurdu Almanya ve İsveç sıraya girdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ofisinde doğal yaşamlarına uygun alan oluşturup 3 yıl akrepleri inceleyen girişimci Hakan Ören, kurduğu tesiste "akrep zehri üretimine başladı.
Medikal ürünlerin ticaretini yapan Ören, 3 yıl önce Güzelçamlı Mahallesi'nde kendilerine ait çiftlik evinin bahçesinde gördüğü akreplerin güçlü zehrini ve yaşamlarını araştırmaya başladı. "Anadolu sarı akrebi" adı verilen türün zehrinin çeşitli alanlarda kullanıldığını öğrenen Ören, çiftlik evinin bahçesine tesis kurmaya karar verdi.
İlgili kurumlardan gerekli izinleri alan genç girişimci, 3 ay önce içerisinde 850 akrep yer alan 500 metrekare alandaki tesisinde üretim hazırlıklarını tamamladı. Hayvanlardaki zehir sağımını da öğrenen Ören, akreplerin 450'sinden yaklaşık 1 gramlık zehir alıyor.
Özel tüplere bırakılan zehirler, sıfırın altında 45 derecede muhafaza ediliyor. Hayvanlar ise laboratuvar koşullarında 30 derece sıcaklıkta kontrol altında tutuluyor. Akrepler canlı un kurduyla besleniyor. Tesisin elektriği de çatıya kurulan güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor. AA muhabirine açıklama yapan Ören, zehrin yurt dışında kozmetik sanayisinde oldukça ilgi gördüğünü söyledi.
İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu
Bir süre sonra ihracata başlamayı planladığını dile getiren Ören, "Yurt dışında birkaç firmaya akrep zehri numunesi gönderdik. Kapasitemiz henüz yeterli olmadığı için siparişleri şimdilik bekletiyoruz. İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu. Akrep zehri kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesi olarak kullanılıyor." diye konuştu.