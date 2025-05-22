Gazze'de can kaybı 53 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi. Son 24 saatte 107 kişi daha yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 122 bini aştı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor.

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Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun aylardır süren saldırıları can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze’de 107 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Böylece 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 53 bin 762’ye ulaştı.

Açıklamada, son bir günde yaralananların sayısının da 247 olduğu, enkaz altından çıkarılan 3 cenazenin de bu sayıya dahil edildiği belirtildi. İsrail ordusunun, 18 Mart’ta ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılar sonucu ise bugüne kadar 3 bin 613 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 156 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Genel tabloya bakıldığında, Gazze’de saldırılar başladığından bu yana yaralananların sayısı da 122 bin 197’ye yükseldi. Sağlık yetkilileri, yoğun bombardıman altında kalan birçok bölgede hâlâ enkaz altında binlerce cansız bedenin bulunduğuna dikkat çekerek, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölgedeki insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Gazze'de sağlık altyapısı büyük oranda tahrip olmuş durumda; hastaneler yetersiz kapasiteyle ayakta kalmaya çalışıyor, temel ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı ise kritik seviyelere ulaşmış durumda.