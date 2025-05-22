Hull City'nin yeni hocası yakında belli olacak! Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama var. Ilıcalı, "Bir hafta içinde bir teknik direktörle anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi. Ilıcalı teknik direktör adayları arasında gösterilen Emre Belözoğlu ve Michael Beale hakkında konuştu.

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Averajla kümede kalan ve Ruben Selles'le yollarını ayıran Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı teknik direktör arayışına devam ediyor.

Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ilıcalı, "Bir haftadan fazla sürmeyeceğini söyleyebilirim. Teknik direktörlerin olasılığı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bu sanki onları yargılamak gibi. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Al-Ettifaq'ın yardımcı antrenörü Michael Beale içinse Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Emre'nin üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Michael Beale ile konuştuğunuzda ise oyun hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz."

Ilıcalı, "Bu anlaşmaların kolay anlaşmalar olmadığını unutmayın, bu kararlar kolay kararlar değil." diye konuştu.

55 yaşındaki Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarı istiyorum. Teknik direktörümüzün iki şeyi sunması gerekiyor. Birincisi, sonuçlar ve sonra taraftarlar için eğlenceli futbol. Ne yazık ki, şu ana kadar ikisini de bir araya getirdiğimizi düşünmüyorum."