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İşten ayrılmak için Temmuz ayını bekleyin kıdem tazminatı çok farklı olacak

İşten ayrılmak için Temmuz ayını bekleyin kıdem tazminatı çok farklı olacak

Yılın ikinci yarısına yaklaşırken, çalışma hayatında milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir değişiklik daha gündemde. 2025 yılı Temmuz ayında, memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirlenecek olan kıdem tazminatı tavanı, özellikle uzun yıllar aynı iş yerinde çalışanlar açısından büyük önem taşıyor. Yapılan hesaplamalara göre Temmuzu bekleyenlerin kıdem tazminatında yıl başına 7.796 TL fark olacak. Ocak 2025 kıdem tazminatı tavan ücreti 46.655 TL

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Ocak 2025’te 46.655 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayında artacak. Damga vergisi sonrası çalışanlara ödenecek net tavan tutar Temmuz 2025 tarihi itibariyle 54.038 TL olacak.

Yıllık 7.796 lira fark demek
İşten ayrılmayı düşünen çalışanlar için zamanlama bu yıl da oldukça önemli. Çünkü Temmuz ayındaki artış, Haziran’da ayrılan bir çalışana göre yıllık 7.796 TL fark yaratacak.

İşten ayrılmak için Temmuz ayını bekleyin kıdem tazminatı çok farklı olacak - Resim: 0

Bu fark özellikle uzun süredir aynı iş yerinde çalışanlar için çarpıcı boyutlara ulaşıyor:

10 yıl çalışan bir kişi için fark: 77.960 TL, 15 yıl çalışan için fark: 116.940

Bu nedenle uzmanlar, işten ayrılmayı planlayanların Temmuz ayını beklemelerinde büyük finansal avantaj olduğunu vurguluyor.

Kıdem tazminatı sadece çıplak maaş üzerinden hesaplanmıyor. Aşağıdaki düzenli ödemeler de hesaba katılıyor:
*Yemek ve yol yardımı
*Düzenli olarak ödenen ikramiyeler
*Para ile ifade edilebilen diğer yan haklar
*Prim, fazla mesai gibi düzensiz ödemeler ise bu hesaplamaya dahil edilmiyor.
Kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesinin ardından tek seferde ve banka aracılığıyla ödenmek zorunda. Yasal olarak, yalnızca binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılabiliyor. İşveren, çalışanın açık onayı olmadan taksitlendirme yapamıyor.

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