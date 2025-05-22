Ünalan Metro İstasyonu'nda arızalar yolcuları çileden çıkarttı

Ünalan Metro İstasyonu'nda, basamağının kırılması nedeniyle yürüyen merdiveni kullanamayan yolcular duruma tepki gösterdi.

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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ünalan durağındaki yürüyen merdivenin basamağı öğle saatlerinde kırıldı. Bu nedenle yürüyen merdiven geçici süre kullanıma kapatıldı.

Normal merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalan yolculardan Necip Uğurlu, duruma tepki göstererek, "Her şey apaçık ortada, düşünecek bir şey yok. İstanbul metropol bir şehir. Bir merdiveni bile onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için zaten bir şey düşünemiyorum. Metrobüsler de malum, sürekli kaza yapıyor." dedi.

Metrobüse binip Çağlayan'a gideceğini belirten Uğurlu, kaza yapmadan varacaklarına ilişkin tereddüt yaşadığını anlattı.

Uğurlu, "İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." diye konuştu.

Yolculardan Emsal Taşçı ise yolcuların merdiven çalışmadığı için yürüdüğünü aktararak, asansörlerde ise yoğunluk yaşandığını kaydetti.