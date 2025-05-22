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ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü!

ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü!

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düştüğü bildirildi. Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği ifade edildi.

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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