Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Toplantının ana gündem maddesi...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor. Toplantının ana gündem maddesi ise terörsüz Türkiye.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.07'de başladı.

Toplantının en önemli gündemi terörsüz Türkiye yolunda atılacak yeni adımlar ve terör örgütünün silah bırakma kararı olacak.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından gerçekleşecek ilk kurul toplantısında, terörün sona erdiği Türkiye’de gelinen son noktalar değerlendirilecek. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakma sürecindeki aşamalar detaylı şekilde ele alınacak. Silah bırakma sürecinin izleneceği mekanizma ve uygulanacak yöntemler masaya yatırılacak. Ayrıca, silah bırakmanın ardından atılacak adımların planlanması ve tartışılması bekleniyor.

Suriye

Suriye ile ilgili konular da kurulun toplantı gündeminde yer alıyor. Bölgedeki istikrar ve güvenin sağlanması ile terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda yeni yönetimin alacağı destekler MGK’da ele alınacak. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi için atılabilecek adımlar da toplantıda tartışılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi Beştepe’de kabul etmişti. Savaşın sonlandırılması için atılabilecek ilave adımlar MGK toplantısında değerlendirilecek.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gibi konuların da gündemde yer alması bekleniyor.