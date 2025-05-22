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Ordu'da intihar ettiği ileri sürülen kadının kayınvalidesi tutuklandı

Ordu'da intihar ettiği ileri sürülen kadının kayınvalidesi tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde intihar ettiği öne sürülen kadının kayınvalidesi "eziyet" suçundan tutuklandı.

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Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta intihar ettiği ileri sürülen Arzu A'nın (20) kayınvalidesi Kıymet A'yı, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen Kıymet A, çıkarıldığı hakimlikçe "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede Arzu A'nın gözaltına alınan eşi Cihan A. ile kayınvalidesi Kıymet A, 13 Mayıs'ta adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılardan Cihan A. "eşe karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklanmış, Kıymet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu'da intihar ettiği ileri sürülen kadının kayınvalidesi tutuklandı - Resim: 0

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