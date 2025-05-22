Kayseri'de nefes kesen görüntüler! Mehmetçik hünerlerini sergiledi: 4 bin metreden atladılar

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı.