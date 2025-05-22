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Aman dikkat! Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

Aman dikkat! Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji, Ankara, İstanbul ve İzmir için sıcaklık uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul’da 33, Ankara’da 33, İzmir’de ise 37 derece bekleniyor. Toz taşınımı ve yerel sağanaklar bazı bölgelerde etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna dair güncel hava tahminlerini paylaştı. Uzman Fevzi Burak Tekin’in açıklamasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de termometrelerin yüksek değerler göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA

Ankara ve İstanbul’da cuma, cumartesi ve pazar günleri parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Yağış beklenmeyen her iki kentte sıcaklıkların pazar günü 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

İZMİR'DE SICAKLIK 37 DERECEYE ÇIKACAK

İzmir’de cuma ve cumartesi günleri açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 32 ila 34 derece arasında seyredeceği kentte, pazar günü 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazar gecesi ise kuvvetli lodosla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, cuma günü Güneydoğu Anadolu’nun doğusu; cumartesi Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesi; pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı etkili olacak.

BÖLGESEL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yerel sağanak yağışlar da bazı bölgeleri etkileyecek. Cuma ve cumartesi Kastamonu, Karabük, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde; pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli civarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece, Trakya, Kıyı Ege, Denizli ve Uşak yeni bir yağışın etkisine girecek.

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