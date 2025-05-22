Orman yangını başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.Abone ol
Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.