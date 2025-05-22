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İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı

İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu’nun görevden alındığını, yerine Türkeş Karslıoğlu’nun atandığını açıkladı.

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İYİ Parti Osmaniye teşkilatında önemli bir görev değişikliği yaşandı. Partinin Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu, Genel Merkez kararı doğrultusunda görevden alındı. Yerine, partide daha önce çeşitli görevlerde bulunan Türkeş Karslıoğlu atandı.

Görev değişikliğiyle ilgili açıklama İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç’tan geldi. Yazılı bir açıklamayla süreci kamuoyuna duyuran Kılıç, alınan kararın partinin Genel Merkezi tarafından verildiğini belirtti. Kılıç, Hatunoğlu’nun yerine Türkeş Karslıoğlu’nun Sumbas İlçe Başkanı olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Genel Merkezimizin aldığı karar neticesinde Sumbas ilçe teşkilatımızda görev değişikliği ve atama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Sumbas ilçe başkanı olarak Sayın Türkeş Karslıoğlu görevlendirilmiştir. Önceki ilçe başkanımız Sayın Asalet Hatunoğlu’na bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.”

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