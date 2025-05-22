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ABD'de hareketli dakikalar! 1 şüpheli vuruldu

ABD'de hareketli dakikalar! 1 şüpheli vuruldu

ABD’de CIA’nın Langley’deki merkez binası yakınlarında sabah saatlerinde şüpheli bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak yaralandı. CIA yetkilileri, olayın İsrail Büyükelçiliği çalışanlarının Washington’da öldürülmesiyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti; bina girişi geçici olarak kapatıldı ve soruşturma sürüyor.

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Amerikan NBC News kanalında yer alan bilgilere göre, şüpheli bir kişi, Langley'deki CIA binası yakınlarında sabah saatlerinde vuruldu.

Kanala açıklama yapan bir CIA yetkilisi, "güvenlik olayı" nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüpheli kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkili, CIA'daki olayın gece saatlerinde Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurularak öldürülmesi olayıyla herhangi bir bağlantısının olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan CIA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Langley'deki ana binanın girişinin bugün kullanıma kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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