Eşi Şükriye Aci vazgeçti Timur Cihantimur ve Eylem Tok serbest mi kalacak avukat açıkladı

İSTANBUL Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Baba Özer Aci ise bu karara “Benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun” sözleriyle tepki gösterdi. Ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir dava seyrinde yaşanabilecek gelişmeleri ve merak edilenleri anlattı.

Abone ol

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci'nin babası gelininin 100 milyon lira aldığını iddia ederek, "Benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun” dedi. Oğuz Murat Aci’nin şikayetini geri çeken eşi Şükriye Aci ise para aldığını kabul etti ancak 100 milyon olmadığını söyledi.

Şimdi ne olacak serbest mi kalacaklar?

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir herkesin aklındaki soruya yanıt verdi ve 'şikayetin geri çekilmesinin' dava üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

-Suçtan vazgeçse dahi kamu davası yürür. Hiçbir şekilde kamu davası budnan etkilenmez. Soruşturma da yargılama da devam eder. Çünkü bu suç hakaret suçunda olduğu gibi takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Reysen kovuşturulabilir bir suçtur ve kamu davası söz konusu olur.

Suçtan zarar görenlerin tamamı şikayetten vazgeçerse hiçbirinin davaya katılma hakkı olmaz. Verilecek olan beğenilmezse itiraz etme, İstinaf ve Yargıtay'a götürme hakkı söz konusu olmaz.

-Bir de doğrudan zarar görenlerin tamamı şikayetten vazgeçerse; bizim ceza hukukumuzda basamak sistemi var . Bu da şikayetten vazgeçmenin hukuki değil ama psikolojik etkisi olarak adlandırılabilir. Mahkemenin sanık lehine takdir hakkını kullanırken psikolojik olarak rahatlamasına sebebiyet verebilir ama onun dışında ilkesel olarak ve hukuken hiçbir şekilde soruşturmaya kamu davası olması hasebiyle etki etmez.

Ölen kişinin anne babası şikayetçi olabilir

-Sadece ölenin eşi değil anne babası kardeşleri çocukları ve hatta evlilik dışının çocuğunun annesi dahi şikayetçi olabilir. Davaya katılabilir, doğrudan doğruya soru sorabilir. Verilecek olan kararı beğenmediğinde de katılma talebi kabul edildiği anda o kararı katılan sıfatıyla istinaf ve temyiz edebilir.

Mahkeme ne kadar tazminat belirler

Kişinin aile üyelerine, eş ve çocuklarına ne kadar destek olacağı ortalama Yargıtay'ın kararlarına göre tespit edilir. Bunun üzerinden yaşasaydı emekli olana kadar bakmakla yükümlü olduğu ve destek olduğu kişilere ne kadar tazminat özgürleyecekse o oranda destekten yoksun kalma tazminatı ve maddi tazminat kararı verir mahkeme. Duyulan acı eğlenme kederin tazmini içinde manevi tazminat kararı verir.