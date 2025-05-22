TUSAŞ, KAAN'ın yeni test görüntülerini paylaştı

Türkiye’nin ilk yerli muharip uçağı KAAN, 21 Şubat ve 6 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği iki test uçuşunda başarılı performans sergiledi. 10 bin feet irtifaya ulaşan ve 14 dakika havada kalan KAAN’ın geliştirme çalışmaları sürerken, TUSAŞ sosyal medya hesabından uçağın uçuş görüntülerinin yer aldığı yeni bir video yayımladı.

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Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın ilk test uçuşu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirildi. Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, 6 Mayıs 2024 tarihinde ikinci test uçuşunda ise 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaşarak 14 dakika havada kaldı.

KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ sosyal medya hesabından yeni video paylaştı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı.