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Açlıktan ölmek üzere olan Gazzeli çocuklara ekmek yapılıyor! Kısıtlı miktarda un ulaştı

Açlıktan ölmek üzere olan Gazzeli çocuklara ekmek yapılıyor! Kısıtlı miktarda un ulaştı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'ne dün kısıtlı miktarda ulaşan un ile Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından desteklenen fırınlarda ekmek üretimi yeniden başladı.

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Gazze'nin güneyindeki fırınlardan birinin sahibi Ahmed el-Benna AA muhabirine yaptığı açıklamada, un olmadığı için 2 aydan fazla bir süredir kapalı olan fırınının dün gelen unla birlikte yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Sadece Gazze'nin güneyindeki fırınların çalışmaya başladığını, un ulaşmadığı için kuzeydeki fırınların hala kapalı olduğunu ifade eden Benna, ürettikleri ekmeklerin WFP kanalıyla dağıtılacağını dile getirdi.

WFP temsilcilerinden biri ise fırına yaptığı ziyaret sırasında, Gazze'de insani durumu "felaket" olarak nitelendirdi ve sınır kapılarının açılması ve yardım girişine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu temsilci, bunun gerçekleşmesi için uluslararası toplum, hükümet dışı kuruluşlar ve yerel örgütlerin işbirliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

WFP'den 25 Nisan'da yapılan açıklamada, "gıda stoklarının tamamen tükendiği ve 31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamının, buğday unu ve yakıtın tükenmesi nedeniyle kapandığı" duyurulmuştu.

İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere, pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürmüştü.

Gazze hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite ise Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına geçen tırlardan sadece 87'sindeki yardım malzemesinin dağıtılabildiğini belirtmişti.

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