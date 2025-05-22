NATO Genel Sekreteri Rutte: Yüksek Kuzey'e odağımızı artırdık

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun, tatbikat ve eğitim gibi farklı birçok çalışmayla Yüksek Kuzey bölgesine yönelik odağını artırdığını söyledi.

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin ev sahipliğinde Norveç'teki Rasmund Deniz Üssü ve Evenes Askeri Hava Üssü'nü ziyaret eden Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rutte, Norveç'in Rusya ile sınır paylaşması bakımından güvenlik hususunda önemli bir konumda olduğunu ifade ederek "Deniz yolları açıldıkça, Rusya ve Çin varlıklarını artırdıkça Yüksek Kuzey daha da önemli hale geliyor. NATO da buna uyum sağlıyor." dedi.

Norveç'in Ukrayna'ya destek konusunda "muazzam bir katkı" sağladığına işaret eden Rutte, "Norveç, dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmasa da Kiev'i desteklemede önde ülkelerden. Ukrayna galip gelmeli. Bu bağlamda, Norveç ihtiyaç duyulan şeylere sahip olunup olunmadığının takibinde." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, "NATO, tatbikat ve eğitim gibi farklı birçok çalışmayla Yüksek Kuzey'e odağını artırıyor. Savunma harcamaları söz konusu olduğunda Norveç, İngiltere ve Türkiye NATO'nun büyük ortaklarından." diye konuştu.

Store de Norveç askerlerinin tatbikat ve çalışmalarını yerinde izlediklerini belirterek, ülkesinin NATO güvenliği için önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Yüksek Kuzey, NATO için önem arz eden bir bölge haline geldi.