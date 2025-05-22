BIST 9.475
DOLAR 38,92
EURO 44,05
ALTIN 4.124,41
HABER /  DÜNYA

NATO Genel Sekreteri Rutte: Yüksek Kuzey'e odağımızı artırdık

NATO Genel Sekreteri Rutte: Yüksek Kuzey'e odağımızı artırdık

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun, tatbikat ve eğitim gibi farklı birçok çalışmayla Yüksek Kuzey bölgesine yönelik odağını artırdığını söyledi.

Abone ol

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin ev sahipliğinde Norveç'teki Rasmund Deniz Üssü ve Evenes Askeri Hava Üssü'nü ziyaret eden Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rutte, Norveç'in Rusya ile sınır paylaşması bakımından güvenlik hususunda önemli bir konumda olduğunu ifade ederek "Deniz yolları açıldıkça, Rusya ve Çin varlıklarını artırdıkça Yüksek Kuzey daha da önemli hale geliyor. NATO da buna uyum sağlıyor." dedi.

Norveç'in Ukrayna'ya destek konusunda "muazzam bir katkı" sağladığına işaret eden Rutte, "Norveç, dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmasa da Kiev'i desteklemede önde ülkelerden. Ukrayna galip gelmeli. Bu bağlamda, Norveç ihtiyaç duyulan şeylere sahip olunup olunmadığının takibinde." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, "NATO, tatbikat ve eğitim gibi farklı birçok çalışmayla Yüksek Kuzey'e odağını artırıyor. Savunma harcamaları söz konusu olduğunda Norveç, İngiltere ve Türkiye NATO'nun büyük ortaklarından." diye konuştu.

Store de Norveç askerlerinin tatbikat ve çalışmalarını yerinde izlediklerini belirterek, ülkesinin NATO güvenliği için önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Yüksek Kuzey, NATO için önem arz eden bir bölge haline geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan Baykar ile yapılan milyar dolarlık anlaşma sonrası sürpriz hamle! 200 adet...
Suudi Arabistan'dan Baykar ile yapılan milyar dolarlık anlaşma sonrası sürpriz hamle! 200 adet...
Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu açıklaması: Harekete geçilecek
Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu açıklaması: Harekete geçilecek
Açlıktan ölmek üzere olan Gazzeli çocuklara ekmek yapılıyor! Kısıtlı miktarda un ulaştı
Açlıktan ölmek üzere olan Gazzeli çocuklara ekmek yapılıyor! Kısıtlı miktarda un ulaştı
Devletten yardım isteyen ihracatçılara teknolojik rahatlık! Başvurular dijital ortama...
Devletten yardım isteyen ihracatçılara teknolojik rahatlık! Başvurular dijital ortama...
Filistin Kızılayı: Son günlerde Gazze'de 29 civarında kişi açlıktan öldü
Filistin Kızılayı: Son günlerde Gazze'de 29 civarında kişi açlıktan öldü
TUSAŞ, KAAN'ın yeni test görüntülerini paylaştı
TUSAŞ, KAAN'ın yeni test görüntülerini paylaştı
ABD'de hareketli dakikalar! 1 şüpheli vuruldu
ABD'de hareketli dakikalar! 1 şüpheli vuruldu
Eşi Şükriye Aci vazgeçti Timur Cihantimur ve Eylem Tok serbest mi kalacak avukat açıkladı
Eşi Şükriye Aci vazgeçti Timur Cihantimur ve Eylem Tok serbest mi kalacak avukat açıkladı
Orman yangını başladı! Validen açıklama geldi
Orman yangını başladı! Validen açıklama geldi
AB Komisyonu önünde "Gazze"ye ağıt: Üzüntüden yere yığıldı
AB Komisyonu önünde "Gazze"ye ağıt: Üzüntüden yere yığıldı
Aman dikkat! Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
Aman dikkat! Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı
İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı