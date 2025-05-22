Fransa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması çağrısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

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Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Lemoine, "İsrail hükümetinden Gazze'deki askeri operasyonları durdurmasını ve insani yardımın derhal girişine izin vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lemoine, Gazze'ye daha fazla yardımın engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini kaydetti.

Lemoine'a, "Fransa, İsrail’in Gazze'de insani yardım konusundaki sınırlamalarını kaldırmazsa, somut adımlar atabileceğini ifade etmişti. Gazze'ye insani yardım ulaşmazsa önümüzdeki saatlerde 14 bin bebeğin ölebileceği ifade ediliyor. Bu riske karşı Fransa, bahsettiği somut adımları atacak mı? Bu adımlar neyi kapsıyor ve Fransa, müttefikleriyle bu adımlarla ilgili yeniden görüştü mü?" soruları yöneltildi.

Lemoine, İsrail hükümetinin, Gazze'deki insani yardım dağıtımına ilişkin koşullarıyla ilgili yaptığı tanıtımın yeterli olmadığını, bu duruma tamamen karşı çıktıklarını ifade etti.

İnsani yardım ulaştırabilecek kuruluşlara ve yardımı alacaklara yönelik kısıtlayıcı önlemler uygulanması nedeniyle yardımı dağıtma koşullarının uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu savunan Lemoine, "Bir kez daha söylüyorum, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insani yardımın serbestçe ve büyük ölçüde Gazze'ye girebilmesi gerekiyor." dedi.

Lemoine, insani yardımın önündeki engel kalkmadığı takdirde İsrail'e karşı atılabilecek somut adımlar hakkında, "Daha önce Cumhurbaşkanı'nın da (Emmanuel Macron), İngiliz ve Kanadalı mevkidaşlarıyla yaptığı açıklamada dediği gibi birçok olasılık masada." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail ile arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirmeye yönelik bir süreç başlatma kararı aldığını anımsatan Lemoine, bunun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Lemoine, "İsrail için Avrupa Birliği en önemli pazarlardan biri, bu son derece önemli bir nokta." diyerek, daha önce Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere karşı yaptırım kararlarının alındığını hatırlattı.

Fransız Sözcü, "Masada farklı seçenekler var ve bunlar inceleniyor. Kesin olan şu, Sayın (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja) Kallas'ın Avrupa Birliği-İsrail (Ortaklık) Anlaşması hakkındaki açıklamasını memnuniyetle karşıladık. Yaptırımlar konusunda da daha ileriye gitmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.