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Koltuğu sallanan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

Koltuğu sallanan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve hasretini 11 yıla çıkaran Fenerbahçe'de son dönemde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan sarı-lacivertlilerde bir yandan da imza kampanyası sürüyor.

Başkan Ali Koç'un karşısına rakip olarak çıkan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp, imza kampanyasıyla erken seçime gitmeyi amaçlıyor.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden seçim sürecini doğrudan etkileyebilecek bir açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertliler Ali Koç ve efsane başkan Aziz Yıldırım'ın görüşme yaptığını duyurdu.

"NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNMUŞLARDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bilgilendirme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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