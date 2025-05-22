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Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e hırsız şoku!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e hırsız şoku!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'in evine hırsız girdiği iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun, "Bence kimlerin soyduğunun daha büyük haber değeri var" ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Nijeryalı oyuncu Bright Osayi-Samuel, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Maddi kayıpla atlatıldı

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Osayi-Samuel'in evi soyuldu. Futbolcunun evde bulunmaması sebebiyle, olay tamamen maddi zararla atlatıldı. Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre futbolcunun evinden maddi değeri yüksek bazı eşyaların çalındığı bildirildi.

"Kimlerin soyduğunun daha büyük haber değeri var"

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, "Bence kimlerin soyduğunun daha büyük haber değeri var." açıklaması yaptı. Futbolunun evinin kimin soyduğu henüz açıklanmadı.

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