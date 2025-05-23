Destici, çok güçlü ihtimal dedi erken seçim için tarih verdi

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken, bu kez iktidar kanadından açıklama geldi. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin erkene alınma ihtimalini yüksek gördüğünü söyleyerek öngördüğü tarihi açıkladı.

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Erken seçim tartışmalarına bu kez Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken BBP lideri Destici Ekol TV’de yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs 2028 tarihinden daha öne çekilebileceğini savundu. Destici, erken seçim için de tarih verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok” açıklamasını değerlendiren Mustafa Destici, “Bu açıklamayı, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu süreci anayasayı değiştirerek tekrar Cumhurbaşkanı seçilmenin önünü açmak için yapıyor’ gibi böyle aslı astarı olmayan yakışıksız ifadelere karşı bir cevap olarak değerlendiriyorum. ‘Benim böyle bir derdim yok’ diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlar içerisinde bir kez daha aday olmasını hatta Cumhurbaşkanı seçilerek devam etmesinin Türkiye, Türk milleti ve Türkistan coğrafyası açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Erdoğan'ın büyük bir tecrübe, bilgi birikimi var

Sözlerini sürdüren Destici, “Çünkü büyük bir tecrübe, bilgi birikimi, siyasi ağırlığı var. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki uluslararası toplantılarda da bunu çok net bir şekilde biz görüyoruz. Sürdürülen ilişkiler var. Dolayısıyla da bu bir devlet meselesidir. Bazen siyasetçilerin ülkesi için, milleti için, devleti için fedakarlıksa fedakârlık yapması gerekebilir. Türk milletinin tarihinde iktidar savaşları yüzünden çatışmalar olmuş, ordular savaşmış. Devletler parçalanmış. O devletler küçülerek yok olup gitmişler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha aday olması ve Cumhurbaşkanlığına devam etmesini kendi perspektifimden, siyasi tecrübemden doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaları yorumlayan Mustafa Destici, “Bu iki yöntemle aşılabilir. Birincisi Anayasa değişikliği, ikincisi de bir erken seçim kararı. 3-5 ay bile olsa erkene alınacak bir seçimden sonra tekrar aday olabilme imkanını yakalıyor.

Erken seçim için tarih verdi

Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum” sözleriyle erken seçim tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

Destici, “Anayasa değişikliği de muhtemelen Türkiye'nin gündemine gelecek. Ama o değişiklik içerisinde, paketi içerisinde bir sistem değişikliği olacak mı? Onu bilmiyorum. Ben Mustafa Destici olarak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak şahsen Türkiye'nin yarı başkanlık sisteminde daha iyi yönetilebileceğini ya da toplumsal mutabakatın daha üst seviyede sağlanabileceğini düşünüyorum bu kadar tecrübeden sonra” dedi.