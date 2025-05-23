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Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken 'Erdoğan' paylaşımı: Haklı çıktı!

Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken 'Erdoğan' paylaşımı: Haklı çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak, “Türkiye artık istikamet alan değil, istikamet çizen bir ülke” ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X’te dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. #HaklıÇıktı hashtagi ile yapılan paylaşımında Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile birlikte “Doğuyu da batıyı da dinledi, kendi yolunu çizdi. Türkiye artık istikamet alan değil, istikamet çizen bir ülke” ifadelerini yer verdi.

Yerlikaya bu paylaşımı ile Türkiye'nin son dönemlerde uluslararası ilişkilerdeki gücüne ve başarılarına dikkat çekti.

Yerlikaya’nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken 'Erdoğan' paylaşımı: Haklı çıktı! - Resim: 0

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