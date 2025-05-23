BIST 9.475
DOLAR 39,02
EURO 44,18
ALTIN 4.158,18
HABER /  GÜNCEL

Gebze'de kuyuda kaçak kazı yapan 2 kişi zehirlenerek öldü

Gebze'de kuyuda kaçak kazı yapan 2 kişi zehirlenerek öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.

Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Gebze'de kuyuda kaçak kazı yapan 2 kişi zehirlenerek öldü - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken 'Erdoğan' paylaşımı: Haklı çıktı!
Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken 'Erdoğan' paylaşımı: Haklı çıktı!
Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı
Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı
Emine Erdoğan: Aile toplumun en temel yapıtaşıdır
Emine Erdoğan: Aile toplumun en temel yapıtaşıdır
Binyamin Netanyahu ile Donald Trump telefonda görüştü
Binyamin Netanyahu ile Donald Trump telefonda görüştü
Sağlık Bakanlığından 'otopsi' iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığından 'otopsi' iddialarına yalanlama
Putin: Rus ordusu Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak
Putin: Rus ordusu Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e hırsız şoku!
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e hırsız şoku!
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu
X çöktü iddiası! X (Twitter) çöktü mü?
X çöktü iddiası! X (Twitter) çöktü mü?
Koltuğu sallanan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Koltuğu sallanan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Resmen kavrulacağız! Meteoroloji'den son tahmin: Hafta sonu sıcaklıklar artacak
Resmen kavrulacağız! Meteoroloji'den son tahmin: Hafta sonu sıcaklıklar artacak
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret iddialarına yalanlama