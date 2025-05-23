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Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı

Gazeteci Ruşen Çakır, “Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur” sözleriyle bir değerlendirmede bulunmuştu. Gazeteci Nedim Şener de bu paylaşıma gülerek karşılık vermişti. İkili arasındaki bu diyalog yeni açıklamalarla devam etti.

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 Nedim Şener’e yanıt veren Çakır, “Nedim Şener, benimle dalga geçmiş. On tane gülen yüz koymuş. Burada beni en çok şaşırtan ne biliyor musunuz? Ne dediği, bilmediği konularda konuşması değil, gülmesi. Bakın, zamanında Fethullahçılar, Nedim Şener ile Ahmet Şık’ı cezaevine attılar. Biz onlara gazeteci arkadaşları olarak sahip çıktık.” dedi.

Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı - Resim: 0

Çakır, o dönemde bir hafta Nedim Şener’i, bir hafta Ahmet Şık’ı ziyaret ettiğini anlattı. Çakır, hiç açık görüş olmadığını, hep kapalı görüş olduğunu belirtti.

Çakır, “Ahmet’le yaptığım ziyaretlerin hepsi kahkahalarla geçiyordu. Ahmet dolu doluydu. Beni de dolduruşa getiriyordu, veriyordu gazı. Nedim Şener’le yaptığım ziyaretlerde bir kere bile yüzünün güldüğünü görmedim. Hatta tam tersini hatırlıyorum. Şimdi gülmeyi öğrenmiş, helal olsun, demek ki her yaşta bir şeyler olabiliyor. Devlete sırtını yaslayıp, devletle ilişkisi olmayan gazetecilere böyle konularda saldırarak, ederek bir şekilde yoluna devam ediyor olabilir. Ama bilmedikleri konularda konuşmasınlar. Ben Süleymancı değilim.”

Bunun üzerine Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap geldi.

Yanlış hatırlıyorsun Ruşen Çakır

''Gözaltına alınırken de, hapiste de, cezaevinde de, mahkemede de şükür gülüşüm eksik olmadı. Kime güleceğime ise ben karar veririm. “Devlete sırtını dayamaktan” bahsederken Ahmet Sever’e ulaşman ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün devreye girmesiyle tutuklamadan kurtulduğunu hatırlattın bana. İyi ki de devreye girmiş seni FETÖ kumpasından kurtarmış. Bu bir sır değil, rahmetli Ahmet Sever kitabında yazdı bunları. Ama benim ne dün ne bugün kurtaracak bir “devletlim” olmadı. Bu video olmamış yeniden çek Ruşen…. Senin sıkıntın başka ama anlarız yakında. İmkan bulduğunda sadece devlete değil başkalarına da sırtını dayamasını sizde görüyoruz. Yalnız, sadece İmamoğlu ile ilgili değil Süleymancılarla ilgili söylediklerin gerçekten çok gülünç geldi…''

Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı - Resim: 1

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