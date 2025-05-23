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RTÜK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de

RTÜK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, RTÜK'te, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday, RTÜK üyesi seçildi.

Bu karar, Genel Kurulun 21 Mayıs tarihli 90'ıncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda alındı.

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