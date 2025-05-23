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Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı, yerlerde sürüklendi

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı, yerlerde sürüklendi

Beyaz Ölüm ve Yakılacak Kadın gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan eski oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen kadın tarafından Beşiktaş’taki evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya, hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya uzun zamandır Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.

Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Evinde bıçaklandı

Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Kaçan şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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