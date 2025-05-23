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Mehmet Serdar Sulukahya öldü! Oyuncuyu bıçaklayan kız bakın kim çıktı

Mehmet Serdar Sulukahya öldü! Oyuncuyu bıçaklayan kız bakın kim çıktı

Sinema oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evine davet ettiği genç kız tarafından bıçaklandı. Mehmet Serdar Sulukahya, sürünerek komşusundan yardım isterken bıçaklayan kız evden kaçtı. Hastaneye kaldırılan oyuncu ölürken, genç kızın kim olduğu tespit edildi. 22 yaşındaki kızın Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından bıçaklandığı öğrenilen Sulukahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversiteli genç kızın kaçış anının görüntülerini Ekol TV yayınladı. 

İnternetten tanıştığı kızı evine çağırdı
Mehmet Serdar Sulukahya Beyaz Ölüm, Hülyam, Yakılacak Kadın gibi filmlerde oynamış ve Tarık Akan, Fatma Girik gibi ünlü isimlerle çalışmıştı. Hollanda'da yaşayan, 63 Yaşındaki M. Serdar Sulukahya yılda birkaç kez ülkesine geliyordu. Bu sefer de tek başına geldiği Türkiye'de iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla Beşiktaş'taki evinde buluşmak için plan yaptı.

Genç kız bıçaklayıp kaçtı
Beşiktaş'taki evinde kadınla buluşan Sulukahya, gecenin ilerleyen saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu 20 yaşlarında olduğu iddia edilen kadın tarafından bıçaklandı.

Mehmet Serdar Sulukahya öldü! Oyuncuyu bıçaklayan kız bakın kim çıktı - Resim: 0

Sürünerek komşularından yardım isteyen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sulukahya Ameliyata alındı. Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi çıktı
Olay yerinden kaçan kadın emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Üniversite 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Fatma Gülsüm P.'nin olayın ardından panikle apartmandan kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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