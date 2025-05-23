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Balıkesir'de kadın cinayeti! Dilruba öldürüldü, katil fazla kaçamadan yakalandı

Balıkesir'de kadın cinayeti! Dilruba öldürüldü, katil fazla kaçamadan yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 22 yaşındaki Dilruba Elif Ç., erkek arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil erkek arkadaş, Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin içinde yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir evde Dilruba Elif Ç. (22) ile erkek arkadaşı B.İ. (26) henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı.

Bu sırada şüpheli B.İ, Dilruba Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Zanlının kaçtığı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli B.İ. ise Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin içinde polis tarafından yakalandı.

Dilruba Elif Ç'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zanlı B.İ'nin Erdek'te ayakkabı boyacılığı yaptığı, hayatını kaybeden Dilruba Elif Ç'nin ise erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

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