Vodafone Red müşterilerine ücretsiz yurt dışı paketi

Vodafone'un tarife grubu Red, müşterilerine denemeleri için yurt dışı paketlerini 2 ay ücretsiz sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red tarifesi kullanıcıları, 20 Mayıs-20 Temmuz tarihleri arasındaki tüm seyahatlerinde ücretsiz "Yurt Dışı 3 GB ve 1 GB" paketlerinden yararlanabilecek.

İnternetin yanı sıra dakika ve SMS içeren ücretsiz yurt dışı paketlerden yararlanmak isteyen Red'liler ise halihazırda kullandıkları "Yanımda" uygulaması üzerinden kendilerine en uygun yurt dışı paketini seçebilecek.

Vodafone Red, fatura aşımını engellemek için yurt dışı internet hakkı bittiğinde kullanımı durduran özelliği ücretsiz sunarken, yurt dışında yardıma ihtiyaç duyan müşterilerine ise "Kırmızı Servis" ile destek olacak.

Kampanya kapsamında 469 lira yerine ücretsiz sunulan Yurt Dışı 3 GB paketinde 3 gigabayt (GB) internet, 30 dakika arama-aranma ve 15 SMS hakkı; 169 lira yerine ücretsiz verilen Yurt Dışı 1 GB paketinde ise 1 GB internet, 15 dakika arama-aranma ve 10 SMS hakkı yer alıyor. Her iki paket de yurt dışında 200 ülkede kullanılabiliyor.

Red'li müşterilerin ücretsiz yurt dışı paketlerden yararlanabilmek için Yanımda uygulamasına girip "Ek Paketler" bölümünden bu tarifeleri aktif hale getirmesi gerekiyor. 30 gün boyunca geçerli paketler, ilgili tarihler arasında maksimum 3 kere alınabiliyor.

Vodafone Red, bu uygulamasının yanı sıra tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenen ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yeten "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" paketi de sunuyor. Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli bu ücretsiz paket, 50 megabayt (MB) internet, 5 dakika arama-aranma ve 2 SMS hakkı içeriyor.

Ücretsiz yurt dışı paketleri haricinde alternatif arayanlar için Vodafone'un sunduğu ve tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkanı veren "Her Şey Dahil Pasaport", 200 ülkede kullanılabiliyor ve günlük 399 liradan ücretlendiriliyor.

Vodafone Red, yurt dışındayken yardıma ihtiyaç duyan müşterilerinin yanında olmak ve sorununu çözmek amacıyla 200 ülkede geçerli ücretsiz Kırmızı Servis desteği sunuyor. Kırmızı Servis ile müşteriler "KIRMIZI" yazıp SMS attığında uzman müşteri temsilcisi kısa sürede ücretsiz arayarak müşterinin sorununu çözüyor.

"Müşterilerimize ayrıcalıklar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerinin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşıladıklarını, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunduklarını belirtti.

Vodafone Red'in popüler tarifeleri arasında yer aldığına değinen Şahin, "Araştırmalarımıza göre, roaming yapan müşterilerimizin yüzde 65'ini Red'li müşterilerimiz oluşturuyor. Ayrıca, 2,5 milyon müşterimiz, ücretsiz sunduğumuz Yurt Dışına Hoş Geldin paketini kullandı. Vodafone Red olarak, müşterilerimize yurt dışında iletişim kurmanın en kolay, güvenilir ve uygun yolunu sunuyoruz. Onları yurt dışına çıktıklarında ilk kullanımlarında koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği ile aşım endişesinin önüne geçtiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yaz, yurt dışı seyahati planlayan tüm Red'li müşterilerimizi avantajlı roaming hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Yurt dışı avantajlarından tüm faturalı müşterilerimiz faydalanabilecek. Ayrıca, Her Şey Dahil Pasaport hizmetimizle yurt içindeki tarifesini yurt dışında da doyasıya kullanabilecek."