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Trump, G7 Liderler Zirvesi için Kanada’ya gidiyor

Trump, G7 Liderler Zirvesi için Kanada’ya gidiyor

ABD Başkanı Trump’ın 15-17 Haziran’da Kanada’da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılacağı açıklandı. Zirvede ekonomi, iklim, güvenlik ve ticaret başlıklarının ele alınması bekleniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 15-17 Haziran tarihleri arasında Kanada’da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılacağı resmen açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump’ın zirveye katılımını doğrulayarak, ziyaretin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Zirvede küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra iklim değişikliği, güvenlik ve ticaret gibi başlıkların gündemde olması bekleniyor.

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