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Avustralya'da yaşandı! Cinsiyetçi konuşan erkek arkadaşını ateşe verdi

Avustralya'da yaşandı! Cinsiyetçi konuşan erkek arkadaşını ateşe verdi

Avustralya'da 24 yaşındaki bir kadın, 23 yaşındaki erkek arkadaşını cinsiyetçi konuşmasından dolayı ateşe verdi. Genç kadın mahkemede 2022'den bu yana uyuşturucu ve alkol kullandığını belirtip pişmanlığı dile getirdi.

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Bu ayın başlarında bir mahkeme, Avustralyalı bir kadının, bir partide, kadın düşmanı bir söz sarf ettiği için uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşını yaktığını bildirdi.

Avustralya Yayın Kurumu'na göre 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, Albury Bölge Mahkemesi'nde 23 yaşındaki Jake Loader'a yönelik saldırıdan dolayı suçunu kabul etti.

New York Post'un haberine göre Walpole, geçen yıl Yeni Güney Galler'deki bir ev partisinde Loader'ın cinsiyetçi davranışlarından bunalmış hissettiğini söyledi.

Mahkeme, Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediğini ve bunun da Walpole'u öfkelendirdiğini duyurdu.

Avustralya'da yaşandı! Cinsiyetçi konuşan erkek arkadaşını ateşe verdi - Resim: 0

Pişmanlığını dile getirdi

Açıklamada, adamın geniş epidermal hasar nedeniyle güneşe çıkamadığı belirtildi.

Walpole mahkemeye 2022'deki bir ayrılıktan bu yana uyuşturucu ve alkol kullandığını ve eyleminden pişman olduğunu söyledi.

Habere göre Walpole mahkemede yaptığı konuşmada, “Bugün Jake'e yaptıklarımdan dolayı kendimi korkunç, pişman ve suçlu hissediyorum, sadece Jake'e değil, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarına, tüm bu olaydan etkilenen herkese” dedi.

Walpole, şunları ekledi: “Yaralanmalara benim sebep olduğuma inanmakta çok zorlanıyorum” diyen Walpole, “Geçmişe dönmek için her şeyi yaparım.”

Walpole bu ay içinde cezasını çekmek üzere tekrar mahkemeye çıkacak.

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