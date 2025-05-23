Trump Harvard'ın fişini çekti! Sebep Harvard'ın Gazze eylemcilerini ihbar etmemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci alım yetkisini iptal ederek binlerce yabancı öğrencinin hakkına yakacak bir karar aldı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in imzasıyla alınan karar, üniversiteyi Çin’le iş birliği ve Yahudi düşmanlığıyla suçladı. Başka okulların da benzer uygulamalarla karşılaşabileceği belirtildi. Harvard yönetimi ise bu hamleyi hukuksuz ve siyasi amaçlı bir misilleme olarak nitelendirdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump Gazze eylemcilerini ihbar etmeyen Harvard'ın yabancı öğrenci alım izni durdurdu. Mahkemeden aksi karar çıkmadıkça Harvard yabancı öğrenci alamayacak, mevcut öğrenciler okul veya ülke değiştirmek zorunda kalacak. Harvard'da 6800 yabancı öğrenci bulunuyor ve bunların sınır dışı edilmesi gündemde.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek aldıkları kararı okula bildirdiklerini açıkladı. Bakan Noem, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum." ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, Trump yönetiminin, Harvard'ı "kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunan Noem, "Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler." değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.