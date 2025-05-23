Bülent Cihantimur Şükriye Aci'ya ne kadar 'kan parası' ödedi?

“ZARARIN İKİ KATI VERİLDİ”

Açıklamada, olayın kamuoyuna cinayet gibi aktarıldığı söylenerek; “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadeleri kullanıldı.