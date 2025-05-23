Tat Gıda'nın ilk güneş enerjisi santrali faaliyete geçti

Tat Gıda, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek amacıyla Manisa Yunusemre Akçaköy'deki ilk güneş enerjisi santrali yatırımını tamamladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üretimi yapan Tat Gıda, toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,1 milyon dolar olan, 2 bin 316 kilovatt peak (kWp) kurulu güce sahip santrali devreye aldı.

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, tesiste incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, 27 bin 570 metrekare alanda inşaatını başlattıkları yatırımı 4 aylık süreçte tamamladıklarını belirtti.

Arazi tipi güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık 3 bin 800 megavatsaat (MWh) elektrik üreterek şirketin yıllık enerji tüketiminin yüzde 19,49'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını aktaran Memiş, projeyi birlikte yürüttükleri EPC firması Solares, Schmid Pekintaş ve Solpeg'in yöneticilerine çözüm ortaklıklarından dolayı teşekkür ettiğini vurgulayarak yatırımla karbon ayak izini yıllık 1679 ton azaltmış olacaklarının bilgisini paylaştı.

Memiş, doğayı koruyarak yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmanın yanı sıra gelecek nesiller için daha güvenli bir gıda ekosistemiyle çevre dostu üretim modellerini hayata geçirmeye yönelik güçlü hamleler yaptıklarına işaret ederek, 'Tat Gıda'yı bir dünya markası yapma hedefi ile çıktığımız yolda yenilenebilir enerji yatırımları da hayati önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda 2030'a kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı, 2050'a kadar ise 'net sıfır' emisyon hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe'de hazine arazi üzerine 9,90 megavatt peak (MWp) kurulu gücünde ikinci güneş enerjisi santralini kurmayı planladıklarına dikkati çeken Memiş, Manisa'daki enerji tesisinin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olacak bu santralin şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ölçek büyümesini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Memiş, Manisa ve Afyonkarahisar'daki güneş enerjisi santralleriyle elektrik tüketimlerinin yüzde 97'sini karşılayacaklarını aktararak, 'Ayrıca karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla, 2025 yılı içinde şirket araçlarımızı kademeli olarak elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.