İstanbullulara uyarı: 6 gün boyunca kapalı olacak

İstanbul trafiğinde kritik bir değişiklik kapıda. Avcılar gişeleri, Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle 6 gün boyunca tamamen kapalı olacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul Avrupa Otoyolu üzerinde yer alan Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulması amacıyla gişe alanında kapsamlı bir çalışma başlatılacağını duyurdu. Bu nedenle Avcılar gişeleri, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

KGM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gişe adaları ve üst yapı kanopilerinin kaldırılmasıyla başlayacak yıkım çalışmaları, 23 Mayıs Perşembe saat 23.00’te başlayacak ve 24 saat esasına göre toplam 6 gün sürecek. Bu süre zarfında Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak. Sürücülerin, Hadımköy, Ispartakule, Esenyurt gişeleri ile Avcılar Kavşağı’nı alternatif güzergâh olarak kullanmaları istendi.