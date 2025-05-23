BIST 9.440
DOLAR 39,03
EURO 44,28
ALTIN 4.180,09
HABER /  GÜNCEL

İstanbullulara uyarı: 6 gün boyunca kapalı olacak

İstanbullulara uyarı: 6 gün boyunca kapalı olacak

İstanbul trafiğinde kritik bir değişiklik kapıda. Avcılar gişeleri, Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle 6 gün boyunca tamamen kapalı olacak.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul Avrupa Otoyolu üzerinde yer alan Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulması amacıyla gişe alanında kapsamlı bir çalışma başlatılacağını duyurdu. Bu nedenle Avcılar gişeleri, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

KGM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gişe adaları ve üst yapı kanopilerinin kaldırılmasıyla başlayacak yıkım çalışmaları, 23 Mayıs Perşembe saat 23.00’te başlayacak ve 24 saat esasına göre toplam 6 gün sürecek. Bu süre zarfında Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak. Sürücülerin, Hadımköy, Ispartakule, Esenyurt gişeleri ile Avcılar Kavşağı’nı alternatif güzergâh olarak kullanmaları istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya'da yaşandı! Cinsiyetçi konuşan erkek arkadaşını ateşe verdi
Avustralya'da yaşandı! Cinsiyetçi konuşan erkek arkadaşını ateşe verdi
Erdoğan imzaladı, atama kararları Resmi Gazete’de
Erdoğan imzaladı, atama kararları Resmi Gazete’de
Trump Harvard'ın fişini çekti! Sebep Harvard'ın Gazze eylemcilerini ihbar etmemesi
Trump Harvard'ın fişini çekti! Sebep Harvard'ın Gazze eylemcilerini ihbar etmemesi
ABD'de 2 İsrailli diplomatı kim öldürdü Melih Altınok yemin edebilirim ama ispatlayamam dedi
ABD'de 2 İsrailli diplomatı kim öldürdü Melih Altınok yemin edebilirim ama ispatlayamam dedi
4 ayrı organize suç örgütüne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı, 1 milyar 785 milyon liralık hesap hareketliliği
4 ayrı organize suç örgütüne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı, 1 milyar 785 milyon liralık hesap hareketliliği
Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi tarihi hamle! KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi tarihi hamle! KAP'a bildirildi
Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı, yerlerde sürüklendi
Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı, yerlerde sürüklendi
Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Diego Garcia için Chagos Takımadalarını Morityus'a devretti
İngiltere Diego Garcia için Chagos Takımadalarını Morityus'a devretti
Destici, çok güçlü ihtimal dedi erken seçim için tarih verdi
Destici, çok güçlü ihtimal dedi erken seçim için tarih verdi
İBB'ye 4. dalga operasyon 49 kişi hakkında gözaltı kararı
İBB'ye 4. dalga operasyon 49 kişi hakkında gözaltı kararı
Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de