İstanbul merkezli 36 ilde dev FETÖ operasyonu! Aralarında albay yarbay gibi rütbeliler var

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dev operasyon. Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen hakkında gözaltı kararı verilen 63 askeri personelden 56'sı yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında albay, yarbay, yüzbaşı gibi rütbeli isimler var.

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Terör örgütü FETÖ'ye yönelik olarak İstanbul merkezli 36 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 63 kişiden 56'sı yakalandı. Şüphelilerden 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kişiler olduğu öğrenildi.

Yüksek rütbeliler de var

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre gözaltına alınanlar arasında üst rütbeliler de bulunuyor. Açıklamada kuvvete göre tasnif edildiğinde gözaltına alanınların rütbeleri şöyle:

-4 albay,

-8 yarbay,

-12 binbaşı,

-15 yüzbaşı

-24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde toplam 63 kişi

Deşifre edilemeyen TSK mensupları var

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi. Açıklamada bugün düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgiler verildi:

-"Bugün itibarıylaaynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir."

Açıklamada, gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 56'sının operasyonda yakalandığı bildirildi.