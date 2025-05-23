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TMSF, Avcılar Hospital’i satışa çıkarıyor

TMSF, Avcılar Hospital’i satışa çıkarıyor

Yenidoğan ölümleriyle gündeme gelen ve kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, TMSF tarafından 768 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale 2 Temmuz’da yapılacak.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hakkında yürütülen adli soruşturmalar sonucunda kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, satış işlemi kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 768 milyon 100 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyenlerin, 76 milyon 810 bin TL teminat yatırmaları ve tekliflerini 1 Temmuz saat 16.00’ya kadar kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekiyor. Açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde yapılacak.

Hastane, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gündeme gelmiş ve yaşanan bebek ölümleri üzerine faaliyetlerine son verilmişti. TMSF, satış süreciyle ilgili şeffaflık ve kamu yararı ilkesine dikkat çekti.

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