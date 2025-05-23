Sompo Sigorta Risk Danışmanı Acente Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi

Sompo Sigorta, Nar Eğitim ve Business School Istanbul (BMI) işbirliğiyle hayata geçirdiği Risk Danışmanı Acente Eğitim Programı'nın ilk mezunlarını verdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, yeni dönemin ihtiyaçlarını öngörerek hayata geçirdiği program ile sektörde yeni bir anlayışla acentelerin 'Risk Danışmanı' rolü üstlenmelerini sağlıyor.

Program, sigorta acentelerinin geleneksel satış odaklı yaklaşımların ötesine geçerek, müşterilerine daha katma değerli hizmetler sunmasını ve risk yönetiminde stratejik birer iş ortağı haline gelmesini amaçlıyor.

Böylece, proaktif risk yönetimi kültürünün gelişmesi ve daha geniş bir alana yayılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sompo Sigorta, program ile aynı zamanda sektöre yön verecek vizyoner bir dönüşüm başlatıyor.

Toplam 21 günlük eğitim süreci boyunca katılımcı acenteler yoğun bir öğrenim deneyimi yaşarken, programın içeriği, yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp işin pratiğini de kapsayan çok yönlü bir yapıda tasarlandı.

Uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri, Sompo'nun Risk Mühendisleri ve Yöneticileri tarafından verilen eğitimlerde risk kültürü yönetimi, risk mühendisliği, stratejik sigortacılık, müşteri ihtiyaç analizi, danışmanlık becerileri ve vaka temelli uygulamalar gibi birçok başlıkta bilgiler sunuldu.

Programı tamamlayan 20 acente için özel bir mezuniyet töreni düzenlenirken, sertifikalar Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur tarafından takdim edildi.

'Mezunlarımız, güvenli yaşam ve çalışma alanları inşa edilmesine katkı sağlıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, programla sektörde gerçek bir dönüşüm başlatarak, proaktif risk yönetimi kültürünü yaygınlaşmasına öncülük ettiklerini belirtti.

Özer, program sayesinde acentelerinin yalnızca ürün değil, çözüm sunan güçlü birer stratejik danışmana dönüştüğünü vurguladı.

Acentelerin eğitim süreci boyunca edindikleri teorik ve uygulamalı bilgilerle müşterilerinin karşılaşabileceği riskleri öngörebilecek, bu riskleri etkin şekilde yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip olduklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

'Böylece yalnızca bireysel müşterilere değil, aynı zamanda işletmelere de daha güvenli ve sürdürülebilir çalışma ortamları yaratma yönünde danışmanlık sunabilecek düzeye ulaştılar. Bu program, aynı zamanda sigorta acentelerinin topluma karşı sorumluluğunu artıran bir misyon da taşıyor. Mezunlarımız, güvenli yaşam ve çalışma alanları inşa edilmesine katkı sağlayarak toplumsal düzeyde pozitif bir dönüşüme aracılık ediyor.'