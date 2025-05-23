BIST 9.493
DOLAR 39,03
EURO 44,32
ALTIN 4.176,52
HABER /  GÜNCEL

İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç kimdir hastaneden kaçırdı deniyor

Mahkeme kararıyla vesayet altında bulunan iş insanı İnan Kıraç’ın, 22 Mayıs akşamı Koç Üniversitesi Hastanesi’nden vasilerinin izni olmadan ayrılması üzerine İstanbul Emniyeti ve savcılık soruşturma başlattı. Koç ailesinin eski damadı olan İnan Kıraç'ın ikinci eşi Emine Alangoya’ya yakın isimler tarafından hastaneden çıkarıldığı belirlendi. 2 kişi gözaltına alınırken İnan Kıraç'ın evliliği ve eşi Emine Alangoya kimdir, merak konusu oldu.

Abone ol

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eşi organize etti deniyor
Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

Koç Üniversitesi Hastanesinden 'kaçırılma' açıklaması

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

İnan Kıraç'ın hastaneden ayrıldıktan saatler sonra evine döndüğü belirlendi. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İnan Kıraç'ın eşi kimdir? Kızı evliliğin iptali davası açıp vasilik istedi
Koç ailesinin damadı olan İnan Kıraç Suna Kıraç ile evliydi. Bu evlilikte kızı olmayınca çift İpek Kıraç'ı evlat edinmişti. Suna Kıraç 2020 yılında ölünce İnan Kıraç sürpriz evliliği ile gündeme geldi. İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya Emine Alangoya ile evlendi.

İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç kimdir hastaneden kaçırdı deniyor - Resim: 0Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuş, Mahkeme, Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Afrika sıcakları geldi bir anda Ağustos yazı olacak hafta sonu hava çok sıkıntılı
Foto Galeri Afrika sıcakları geldi bir anda Ağustos yazı olacak hafta sonu hava çok sıkıntılı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze yoğun bombardıman altında! Son 24 saatte...
Gazze yoğun bombardıman altında! Son 24 saatte...
Trump, G7 Liderler Zirvesi için Kanada’ya gidiyor
Trump, G7 Liderler Zirvesi için Kanada’ya gidiyor
Tat Gıda'nın ilk güneş enerjisi santrali faaliyete geçti
Tat Gıda'nın ilk güneş enerjisi santrali faaliyete geçti
TMSF, Avcılar Hospital’i satışa çıkarıyor
TMSF, Avcılar Hospital’i satışa çıkarıyor
Sompo Sigorta Risk Danışmanı Acente Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi
Sompo Sigorta Risk Danışmanı Acente Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi
TBMM önünde ateş açan şahıs gözaltına alındı
TBMM önünde ateş açan şahıs gözaltına alındı
Ortalama yaşam süresinin 82 olduğu Danimarka'da emeklilik yaşı kaça çıktı
Ortalama yaşam süresinin 82 olduğu Danimarka'da emeklilik yaşı kaça çıktı
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
İstanbul merkezli 36 ilde dev FETÖ operasyonu! Aralarında albay yarbay gibi rütbeliler var
İstanbul merkezli 36 ilde dev FETÖ operasyonu! Aralarında albay yarbay gibi rütbeliler var
Kuzey Kore'de yeni savaş gemisi hizmete girme töreni fiyaskoyla sonuçlandı
Kuzey Kore'de yeni savaş gemisi hizmete girme töreni fiyaskoyla sonuçlandı
Başsavcılıktan İmamoğlu kararı! Toplu taşımalarda artık yasak
Başsavcılıktan İmamoğlu kararı! Toplu taşımalarda artık yasak
İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi müjdesi
İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi müjdesi