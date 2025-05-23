İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç kimdir hastaneden kaçırdı deniyor

Mahkeme kararıyla vesayet altında bulunan iş insanı İnan Kıraç’ın, 22 Mayıs akşamı Koç Üniversitesi Hastanesi’nden vasilerinin izni olmadan ayrılması üzerine İstanbul Emniyeti ve savcılık soruşturma başlattı. Koç ailesinin eski damadı olan İnan Kıraç'ın ikinci eşi Emine Alangoya’ya yakın isimler tarafından hastaneden çıkarıldığı belirlendi. 2 kişi gözaltına alınırken İnan Kıraç'ın evliliği ve eşi Emine Alangoya kimdir, merak konusu oldu.

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Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eşi organize etti deniyor

Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

Koç Üniversitesi Hastanesinden 'kaçırılma' açıklaması

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

İnan Kıraç'ın hastaneden ayrıldıktan saatler sonra evine döndüğü belirlendi. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İnan Kıraç'ın eşi kimdir? Kızı evliliğin iptali davası açıp vasilik istedi

Koç ailesinin damadı olan İnan Kıraç Suna Kıraç ile evliydi. Bu evlilikte kızı olmayınca çift İpek Kıraç'ı evlat edinmişti. Suna Kıraç 2020 yılında ölünce İnan Kıraç sürpriz evliliği ile gündeme geldi. İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya Emine Alangoya ile evlendi.

Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuş, Mahkeme, Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.